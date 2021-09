Hattinger Fridays for Future-Demo: „Wehrt Euch - leistet Widerstand!“

Mit dem Lied „Wehrt Euch – leistet Widerstand!“ zog die FFF-Demonstration von ca. 200 Umweltengagierten am 24.9. ab 12 Uhr durch die belebte Fußgängerzone zur Kundgebung zum Untermarkt. Die Demo nutzte den weltweiten Klimastreik, um vor allem zum Widerstand gegen die städtische Bürokratie aufzurufen. Die angekündigte Fällung von 19 hundertjährigen Platanen auf dem Gesamtschulgelände ist auch angesichts der Umweltkatastrophe im Juli überhaupt nicht zu akzeptieren. Für die nötige Schulerweiterung liegen schlüssige Alternativen auf dem Tisch, die die Stadtverwaltung ignoriert.

Die Grünen Hattingens waren aktiver Teil der Demo. Ihr verschämtes Credo, auch das verteilte Campact-Material, zielten jedoch vor allem darauf: „Das Kreuz am Sonntag an der richtigen Stelle zu machen“. Ein Genosse der MLPD - andere Parteivertreter traten nicht offen auf – erhielt mit seinem Redebeitrag am offenen Mikrofon großen Beifall. Er prangerte an, dass Information teilnehmender Schüler an ihren Schulen die Plakate zum FFF-Klimastreik von den schwarzen Brettern abgerissen wurden. Er stellte zur Wahl am Sonntag das Plakat der Internationalistischen Liste/MLPD vor: „VW, RAG... Umweltverbrecher strafrechtlich verfolgen!“ Er deckte konkret auf, dass eine Vergiftung des Ruhrwassers durch die Zechenflutungen der RAG auch die Trinkwasserversorgung in Hattingen bedroht. Am Samstag veranstaltete die Hattinger Umwelt-Initiative ein großes „Kaffeetrinken“ unter den bedrohten Platanen.