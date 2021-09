Heraus zum Fridays for Future-Aktionstag am 24. September!

Laut UN-Klimabericht wird sich die Erde bis Ende des Jahrhunderts um 2,7 Grad erwärmen, schon Ende 2030 wird eine Erwärmung von 1,5 Grad Celsius erreicht werden. Und was sagt CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet nach der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz? „Wegen so einem Tag ändert man nicht die Politik.“

Internationale Monopole für 70 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich

„Hat der den Schuss nicht gehört?!“, fragen sich manche. Völlig zu Recht gehen wir am 24. September weltweit zum Aktionstag der Fridays for Future-Bewegung auf die Straße. Die bürgerlichen Politiker sind Schoßhündchen der Monopole wie VW, RWE und Co. Nicht die Masse der Bevölkerung ist schuld an der Umweltzerstörung, sondern die internationalen Monopole und Großkonzerne. Sie sind für 70 Prozent aller CO 2 -Emissionen verantwortlich. Der Kapitalismus zerstört die Lebensgrundlagen der Menschheit auf diesem Planeten! Wir sagen deshalb: Keine halben Sachen mehr! Schluss mit der Politik des „Weiter so“! Wirklicher Umweltschutz funktioniert nur im Kampf gegen die wahren Verursacher.

Bundestagswahl 2021 – eine „Klimawahl“?!

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sagte im TV-Triell: „Diese Wahl ist die letzte, bei der wir noch etwas gegen die Klimakrise tun können“. Womit sie Recht hat, ist dass die Zeit drängt und einschneidende Maßnahmen vor allem auf Kosten der Profitwirtschaft notwendig sind. Doch dafür treten die bürgerlichen Parteien, auch die GRÜNEN oder die SPD; nicht ein. So hat Annalena Baerbock der deutschen Industrie einen "Pakt" angeboten, ihnen Klimaneutralität großzügig zu finanzieren. Dabei ist der Begriff „Klimaneutralität“ selbst schon ein einziger Bluff, so sollen die CO 2 -Verpressung unter die Erde oder der Handel mit CO2-Zertifikaten „gegengerechnet“ werden. Und woher kommt das Geld? Aus unseren Steuergeldern, indem die CO 2- Steuer erhöht wird. Das ist kein Umweltschutz, sondern der Weg weiter in die Katastrophe und geht vor allem zu

Lasten der breiten Massen, während die wahren Verursacher aus der Schusslinie genommen und mit weiteren Milliarden Euro gesponsert werden.

REBELL-Flugblatt "Heraus zum Fridays for Future-Aktionstag am 24. September!"