Jugendverband REBELL

Jetzt anmelden: Herbststudienfreizeit

In diesem Jahr finden wieder Herbststudienfreizeiten statt! Der REBELL steht für Rebellion mit Durchblick und Perspektive. Das gilt umso mehr, weil die Welt heute unheimlich kompliziert geworden ist. Ein Ereignis – zehn Interpretationen! Was ist richtig; was ist falsch; was ist links; was rechts? Für alle, die klare Orientierung suchen, ist die Herbststudienfreizeit genau das richtige!

Von der Verbandsleitung des REBELL