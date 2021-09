Rettung der Umwelt - eine Systemfrage

One Solution – Revolution

Am Freitag gingen auch in Bochum anlässlich des Weltklima-Streiktages tausende Menschen auf die Straße. Eine von Friday for Future organisierte Demo mit mindestens 3500 Teilnehmern war der Höhepunkt eines ganzen Aktionstages mit Ständen, Bühnenprogramm, Fahrraddemos etc.

Von einer Korrespondentin