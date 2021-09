Solidarität mit den Beschäftigten des Münchner Bosch-Werks

Das Bosch Werk in München soll stillgelegt werden. Dort werden Elektrokraftstoffpumpen und Einspritzventile gefertigt. Der fadenscheinige Vorwand von Bosch ist der Auslauf der Dieselmotoren wegen des Umweltschutzes. Tatsächlich wird die Produktion aus Kostengründen in ein „Billig-Lohnland" verlagert. Die IG-Metall-Zeitung schreibt dazu: „Reine Profitgier" und "Wir ketten uns an!" Die Kolleginnen und Kollegen wollen die Schließung des Werkes verhindern. Wir rufen zur Solidarität mit ihrem Kampf auf! Wir brauchen ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht und die 30 Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich! Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen Mut und Entschlossenheit in der Verteidigung ihrer Arbeitsplätze. Es geht auch darum, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze für die nächste Generation zu erhalten. Wir stehen an ihrer Seite, wie viele andere auch!

Die Münchner Wählerinitiative