Stefan Engel protestiert gegen antikommunistische Moderation bei abgeordnetenwatch

Weit gefehlt! Stefan antwortete unverzüglich: „Das Massaker von Katyn wurde nachweislich von den Nazis begangen. Internationale Untersuchungskommissionen haben das nach dem 2. Weltkrieg aufgeklärt. Auch das Nürnberger Kriegstribunal der Alliierten zählt das Massaker zu den schlimmsten Kriegsverbrechen des Hitlerfaschismus. Dass dieses Untersuchungsergebnis immer wieder aus antikommunistischem Motiv in Frage gestellt und der Roten Armee in die Schuhe geschoben wurde ohne irgendeinen Beweis, gehört zu den gröbsten Geschichtsklitterungen des staatlichen Antikommunismus unserer Zeit. Warum sollte die Rote Armee dieses Massaker auch begangen haben, der Hauptfeind war der Hitlerfaschismus, der 1941 Russland überfallen hat, und nicht die polnische Armee. Die Politik der verbrannten Erde, dazu gehörte das Massaker, war nachweislich auch eine der zentralen Methoden der faschistischen Kriegsführung. Weitere Infos auf mlpd.de/theoretisches-organ-revolutionärer-weg unter dem Stichwort "Briefwechsel zu Katyn und Kuropaty'.“

Daraufhin bekommt er eine E-Mail vom Moderatorenteam: „Wir müssen Ihnen allerdings mitteilen, dass wir Ihre Nachricht in der uns vorliegenden Version nicht freischalten, da sie Tatsachenbehauptungen, statistische Daten oder Zitate enthält, die Sie nicht belegen." Daher bitten wir Sie, entsprechende Quellen anzugeben.“ Stefan Engel sandte sofort den Artikel "Briefwechsel zu Katyn und Kuropaty"zu. Trotzdem verweigert das Moderatorenteam die Veröffentlichung. Wir dokumentieren den Protest von Stefan Engel:

"Werte Frau Gneuß, ich bin mit Ihrer Behandlung der Frage zu Katyn überhaupt nicht einverstanden. Sie drucken eine Frage ab über das Massaker von Katyn, die von dem Fragesteller gleich mit beantwortet wird, indem völlig falsch Stalin die Verantwortung dafür zugeschoben wird, und ich darf darauf nicht antworten. Der Leser im Internet bekommt nun den Eindruck, ich könnte oder wollte das nicht beantworten. Tatsache ist aber, dass Sie keine Ahnung von der Materie haben und nur Ihrem vorgefassten antikommunistischen Standpunkt folgen. Antikommunisten müssen heute nichts mehr beweisen, sie können jeden Dreck verbreiten und haben leider auch bei abgeordnetenwatch freie Hand. Der Fragesteller stellt aber die falsche Behauptung auf, muss das aber nicht beweisen. Ich soll dagegen in aufwendiger Weise Quellen für meine Antwort erbringen. Es gehörte in der älteren Generation zum Allgemeinwissen, dass im Nürnberger Kriegsverbrechertribual 1945 Katyn zu den schlimmsten Kriegsverbrechen der Nazis gezählt wurde. Auch wenn später in antikommunistischer Manier das Gegenteil behauptet wurde, wurden dafür nie Beweise erbracht. Ihr Vorgehen widerspricht Ihrem eigenen Kodex. Ich möchte sie ein letztes Mal auffordern, diese Vorgehensweise zu korrigieren!"

Stefan Engel