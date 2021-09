Streiks bei Paketdiensten

Am 18. September demonstrierten in Florenz 20.000 Menschen gegen die geplante Schließung des vom britischen Melrose-Finanzfonds kontrollierten Autozulieferers GKN, was die Vernichtung von 422 Arbeitsplätzen bedeutet. Zur gleichen Zeit streikten landesweit Zehntausende Beschäftigte in den öffentlichen Verkehrsbetrieben 24 Stunden, für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und gegen die extrem hohe Anzahl von tödlichen Arbeitsunfällen. Am Dienstag dieser Woche gab es in Rom wieder Proteste von Beschäftigten der Alitalia Fluglinie gegen die Vernichtung von 8.000 Arbeitsplätzen.