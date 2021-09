Toller Wahlkampfabschluss in Hamburg-Altona

Auf dem belebten Bahnhofsplatz in Altona verfolgten zeitweise über 100 Besucherinnen und Besucher das tolle Programm mit Musik, Tanz- und Gesangseinlagen von Rotfüchsen und weiteren Kindern und Jugendlichen sowie Interview von Direktkandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD. Spontan beteiligten sich Kinder an den Tänzen, ganze Familien hatten ihre Freude an der tollen Stimmung und auch manchmal etwas Mühe, ihre geschminkten Kinder wiederzuerkennen ...

Es gab Livemusik, Musik zum Mitsingen und Klatschen - von einem Liedermacher, von den Gruppen Peperoni und Zukunftsmusik.

Eine Vertreterin der ATIF erklärte, warum ihre Organisation die MLPD in diesem Wahlkampf unterstützt, und rief zur Wahl der Liste 13 in Hamburg auf. Nach eineinhalb Stunden endete das rebellische Straßenfest mit dem Singen von Todo Cambia - Alles änder sich! Es wurden Adressen ausgetauscht und viele wollen zur Wahnlparty heute am Sonntag kommen. Wie übersetzte ein Kollege so schön: MLPD - Meine Lieblings Partei Deutschland!