Fridays-for-Future-Aktionstag Herne

Über die Farce der Losung „Keine Parteien“

Während die Schülerinnen und Schüler bei der Aktion von Fridays for Future (FFF) in Herne sehr interessiert an den Materialien von MLPD und REBELL zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft waren, versuchten Ordner, zumeist Funktionäre der Partei Die Grünen oder auch einige „Antideutsche“, das Auftreten der MLPD zu verhindern.

Korrespondenz