Verkaufen und in der Auseinandersetzung bleiben!

Mit der Literaturverantwortlichen einer Betriebsaufbaugruppe habe ich ein Gespräch geführt:

Du hast mir erzählt, dass du in deiner Gruppe Alarm geschlagen hast zum geringen Buchverkauf, was war los?

Ja, vier Monate nach Erscheinen hatten wir erst zwei Bücher an Kontakte verkauft. Das ist völlig unter unseren Möglichkeiten. Vor allem, da die Kollegen gerade auch im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen stehen und mit vielen Varianten des Antikommunismus fertig werden müssen. Das habe ich zum Thema gemacht. So hilft das Buch ja auch, die Rolle der Linksreformisten in den Gewerkschaften besser zu verstehen. Und auch, dass alle etablierten Parteien irgendeine Variante des Antikommunismus vertreten. Was angesichts der verschiedenen bevorstehenden Wahlen auch wichtig ist zu durchschauen. Wir haben also genügend Argumente, das Buch „Stefan Engel, die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ den Kolleginnen und Kollegen anzubieten. Als wir das so besprochen haben, kam raus, dass die Genossen meinten „es steht immer so viel an, da fällt das Buch runter“. Wir konnten klären, dass wir genau anders rum rangehen müssen! Die Kolleginnen und Kollegen brauchen für die vielen konkreten Fragen den Durchblick und deshalb sprechen wir alle auf das Buch an.

Und hat das was gebracht?

Ja, bei unserem nächsten Treffen waren zwei weitere Bücher verkauft. Und das ist auf keinen Fall das Ende der Fahnenstange.