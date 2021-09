Wahlkampf, Frauenpower und Friday for Future in Tübingen

Mit vielen Helferinnen und Helfern aus Tübingen, Reutlingen und der Frauenpower-Tour mit unserer Gastfrau legten wir einen offensiven Straßenumzug aufs Pflaster: Musik, geschmückter Bollerwagen und immer wieder angriffslustige Kurzreden von Monika Gärtner-Engel und der Tübinger Direktkandidatin Claudia Lenger-Atan. Daneben wurde an Häusern geklingelt und Wahlzeitung mit Kandidatinnen-Flyer überreicht bzw. gesteckt oder in offene Autofenster beim üblichen Feierabend- Stau gereicht. Am Schluss, als wir vorm E-Center nochmal loslegten, entdeckten wir OB Palmer, der für die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn warb, über die zeitgleich mit einem Bürgerentscheid am Sonntag abgestimmt und seit Monaten erbittert gestritten wird. Er und seine Politik wurden mit drei verschiedenen Kurzreden gut angegriffen! Die Traube Menschen um ihn herum löste sich schnell auf.

Nach kurzer Verschnaufpause startete in der Innenstadt die Veranstaltung mit unserer Gastfrau: „Frauenpower für Sozialismus und Kommunismus“. Über 40 Menschen erlebten einen fundierten, spannenden Vortrag und beteiligten sich an einer sehr lebhaften Diskussion über die Probleme von Frauen hierzulande, deren Ursachen und die Perspektiven. Monika warb auch intensiv für die Vorbereitung der III. Weltfrauenkonferenz in Tunesien. Alle, die ein Buch kauften, erhielten einen persönlichen Text darin von der (Mit-)Autorin!



Freitag gings mit selbstgemalten Schildern zu FFF: 3500 in Tübingen und ca. 800 in Reutlingen, richtig große Demos. Das Rebell-Flugblatt wurde in Tübingen gerne und reichlich genommen, es herrschte eine größere Aufgeschlossenheit als bei den letzten FFF- Demos. Es gab viele Diskussionen, besonders da die Direktkandidatin oft erkannt wurde trotz Maske, auch durch ihre mehrmalige Vorstellung in der Lokalzeitung. Die Zweifel an den Parteien waren deutlich, aber auch großen Illusionen in den Parlamentarismus. Wieder einmal hörten wir oft: eure Plakate sind die klarsten und besten. Aber das taktische Wählen spielt noch eine große Rolle.