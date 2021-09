Weltanschauliche Offensive des wissenschaftlichen Sozialismus

Nehmt ihnen die Welt aus der Hand, eh sie verbrannt! Viel Zustimmung. Aber wie? Sozialismus - gute Idee, aber warum gibt es dann kein sozialistisches Land? Und viele weitere Fragen und Meinungen.

Die Diskussion kommt unweigerlich auf den Antikommunismus. Mit seinen verschiedenen Spielarten - seine Vertreter müssen ihn ständig modifizieren - stellt er sich oft noch der Sehnsucht der Menschen nach dem Sozialismus in den Weg. Richtig überzeugen vermag er die Leute nicht, aber aus der Welt ist er auch nicht. Da sind wir gefordert! Von einer Veranstaltung am 18. September in Nürnberg berichtet eine Korrespondentin: "Überzeugend legte Gabi Fechtner (Veranstaltungsreferentin; Vorsitzende der MLPD) dar, dass die bürgerliche Weltanschauung mitsamt dem Antikommunismus in einer tiefen Krise steckt. ... Der weltanschauliche Kampf vom Standpunkt der Arbeiterklassse aus ist ein Vorgefecht und Teil des Kampfes um die Befreiung der Menschheit."

In der letzten Wahlkampfwoche finden u. a. mehrere Veranstaltungen statt, in denen Referentinnen und Referenten vom Zentralkomitee der MLPD das Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" von Stefan Engel vorstellen und sich auf eine streitbare Diskussion freuen. Nutzt die Gelegenheit! Die Veranstaltungen finden unter unter Corona-Bedingungen statt: Abstand, Mund-Nasenschutz, zum Einlass ist ein Nachweis von Negativtest, Impfung oder Genesung erforderlich.