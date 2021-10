1. Oktober 1949: Gründung der Volksrepublik China

In der volksdemokratischen Revolution besiegte das chinesische Volk die Reaktionäre der Kuomintang und der Großbourgeoisie sowie ihrer Helfershelfer, die US-Imperialisten. Nach der erfolgreichen volksdemokratischen Umgestaltung Chinas war 1956 der Wendepunkt zur sozialistischen Revolution erreicht. Der Aufbau des Sozialismus in China war eine schwere Niederlage für die Imperialisten und ein Vorbild für die Arbeiter, die Massen und die Jugend auf der ganzen Welt im Kampf um die Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung.

Deshalb ist dieser Tag ein wichtiger Gedenktag für die internationale revolutionäre und Arbeiterbewegung mit aktuellem Bezug. Heute ist China ein neuimperialistisches Land, die Arbeiter und Volksmassen müssen für den Kampf um den Sozialismus einen neuen Anlauf nehmen wie überall auf der Welt. Es ist ein Tag, an dem wir die Errungenschaften des damaligen sozialistischen Aufbaus propagieren und gegen den Antikommunismus verteidigen. Es ist ein "Volkstrauertag" der Imperialisten und ihrer antikommunistischen Ideologen. Sie leugnen die großartigen Errungenschaften des sozialistischen Aufbaus im China Mao Zedongs, um die breite gesellschaftliche Debatte über den Sozialismus zu unterbinden. Sie verfälschen die chinesische Geschichte nach der Befreiung Chinas in eine Kriminalgeschichte der Massenmorde mit der Kulturrevolution als Höhepunkt. So Marietta Slomka am 1. Oktober in den Heute-Nachrichten.

Worum es in der Kulturrevolution in Wirklichkeit ging, wird ausführlich in dem Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" herausgearbeitet. Hier ein Auszug: