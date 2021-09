... der Kinder in Gelsenkirchen leben unterhalb der Armutsgrenze. In den Ruhrgebietsstädten insgesamt betrifft die Kinderarmut 25 Prozent. In Gesamtdeutschland – einem der reichsten Länder der Welt – beträgt die Armutsgefährdungsquote bei Kindern unter 18 Jahren 20 Prozent.