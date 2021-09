Die Bedeutung der MLPD drückt sich nicht in Wahlergebnissen aus

„Wir sind da ganz unaufgeregt, denn wir wissen, dass sich der Einfluss und die Verankerung der MLPD kaum noch in Stimmergebnissen niederschlägt. Viele Leute finden es gut was die MLPD macht, aber sie haben uns noch nicht gewählt, weil sie der Meinung sind, dass die MLPD doch nicht ins Parlament kommt. Die ausgeprägte Kritik vieler Menschen am Kapitalismus und ihr Drang nach fortschrittlicher und linker Politik wurde durch eine massive Medienkampagne, dass es nur noch die Alternative zwischen Scholz, Laschet oder Baerbock gäbe, auf parlamentarische Bahnen umgelenkt. Dazu kommt, dass die MLPD wie keine andere Partei in Deutschland aus antikommunistischen Motiven heraus unterdrückt wird. Gerade wegen der wachsenden Bedeutung der MLPD für den Kampf der Gelsenkirchener um ihre Zukunft, ist unsere Stadt peinlicherweise geradezu eine Hochburg des Antikommunismus geworden“, so Christiane Link, Kreisvorsitzende der MLPD Gelsenkirchen.

Die Bedeutung einer Partei liegt nicht in den Stimmen, die sie bei einer Bundestagswahl erhält, sondern darin, ob sie fähig ist die brennenden Probleme unserer Zeit zu lösen. Die bisherigen Regierungsparteien hatten lange genug Zeit gehabt – und kläglich versagt bzw. sie sind mit die Hauptverursacher. Die Menschen werden das erkennen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Die MLPD hat gute Konzepte, einen überzeugenden gesellschaftlichen Plan und vor allen Dingen gute Leute. Sie ist immer da, wo Gelsenkirchener und Gelsenkirchenerinnen aufstehen, um für ihre Zukunft zu kämpfen. Und deshalb werden wir auch am Samstag mit Ständen in allen Stadtteilen Gelsenkirchens sein, um über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Bundestagswahl zu diskutieren, wie man das von uns gewohnt ist. Dabei werden wir ins Zentrum stellen, dass es richtig ist, die kämpferische Opposition zu stärken. Denn egal ob mit SPD- oder CDU-Kanzler, der Wind wird rauher werden und politische Entscheidungen werden nicht durch Wahlen sondern durch Kampf entschieden“, so Christiane Link weiter.