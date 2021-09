"Die machtvollen Trommeln der Revolution"

Musik und Redebeiträge der Direktkandidaten, Genossinnen, Genossen und Aktivisten wechselten sich ab und vor allem die Jugend war offen für unsere Argumente und viele wollten zur Rebell AG eingeladen werden. Radikal und links ist die einzig logische Konsequenz, wenn zum Beispiel gestern bei Fridays for Future klar gesagt wurde, dass keine der bürgerlichen Parteien auch nur das geringste Klimaziel von 1,5% formuliert. Natürlich tun sie das nicht, denn jede dieser Parteien vertritt im wesentlichen die Monopole und diesind weder willens noch in der Lage, die drohende Klimakatastrophe zu verhindern. So klar und ungeschminkt haben das die wenigsten bisher gehört. Nach der Wahl ist vor dem Kampf und unsere Trommeln der Revolution werden in nächster Zeit noch öfter in Kassel zu hören sein!