Die wahren Sorgen der bürgerlichen Parteien

Doch die Monopole stellen klare Ansprüche an ihre Geschäftsführerin, die künftige Regierung: Steuersenkungen für die Monopole, Heraufsetzen des Rentenalters und sogenannter Bürokratieabbau, womit sie das Schleifen von Umweltschutzauflagen und sozialen Errungenschaften oder auch die weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit meinen. 40 Prozent der Konzerne in Deutschland kündigen die Vernichtung von Arbeitsplätzen an.

Früher oder später wird die Regierung das umsetzen müssen, zumal die Weltwirtschafts- und Finanzkrise weiterwirkt. Was wird dann aus den Versprechungen des SPD-Kanzlerkandidaten vom „sozialen Deutschland“? Die neue Regierung wird von den Leuten an den Versprechungen gemessen, für die sie gewählt wurde. Dieser Vertrauensvorschuss wird zum Bumerang werden.



Der fortschrittliche Stimmungsumschwung hat sich in den letzten Jahren stabilisiert, die Arbeiterklasse hat immer mehr Bindungen an die bürgerlichen Parteien aufgegeben und die Orientierung an klassenkämpferischen Kräften um die MLPD wächst. Eine interessante Zeit steht also bevor!



Die Linkspartei kann dazu in ihrer krisenhaften Entwicklung keine Antworten geben. Die MLPD geht dafür gestärkt aus ihrer taktischen Offensive „Gib Antikommunismus keine Chance!“ und für den echten Sozialismus hervor. Sie hat sich im weltanschaulichen Kampf gewappnet, ihren engen Schulterschluss mit der Arbeiterklasse gestärkt und organisatorisch an Kraft gewonnen. Die bürgerlichen Parteien werden noch andere Sorgen bekommen ...