Am 1. Oktober traten 2.200 Beschäftigte des Mercy Hospital in Buffalo im US-Bundesstaat New York in den Streik für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und gegen Unterbesetzung. Die Unterbesetzung betrifft die Pflege, aber auch die Reinigungskräfte, was laut den Streikenden zu unerträglichen Zuständen geführt hat. Das Krankenhaus gehört Catholic Health. In den kommenden Wochen könnten Zehntausende in den USA streiken, in vielen Bereichen haben Urabstimmungen schon stattgefunden, z.B. im Krankenhauskonzern Kaisers Permanente und beim Landmaschinenhersteller John Deere.