Explosion bei Currenta / Bayer: Trauer um die verstorbenen Kollegen

Die hochgiftige Dioxin-Uran-Wolke zog bis nach Dortmund und verteilte ihren Inhalt auf dem Weg dorthin. Auch geringe Mengen dieser hochgiftigen Stoffe reichern sich im menschlichen Organismus, in Tieren und Pflanzen an und schädigen das Nervensystem und innere Organe. Die Sondermüllverbrennung steht auf dem zynisch umgetauften „Neulandpark“, der größten Chemie-Sondermülldeponie Europas. ...

Kann man sich überhaupt vorstellen, was passiert, wenn das gemeinsam in die Luft fliegt? Explosionen dieser Art können eine Kettenreaktion auslösen und in einen Chemie-GAU münden. Viele Evonik-Kolleginnen und -Kollegen meinen: Es grenzt an ein Wunder, dass so etwas hier noch nicht passiert ist, wenn man überlegt, was hier lagert und wie wir arbeiten müssen. ...

Die Spaltung von Konzernen, um sich rechtlich der Verantwortung zu entziehen und gleichzeitig den Profit zu steigern hat System: Bei Evonik mit der Auslagerung der Logistik, ELS. Lohndrückerei, Arbeitszeitverlängerung und schlechtere Ausbildung sind die Folge. Hauptsache billig! Unfälle sind vorprogrammiert. ...

Soll es so weitergehen, bis es bei uns knallt? Kein Kollege kann sich heraushalten! Wir haben eine Verantwortung uns, unseren Familien, der Umwelt gegenüber! Die kapitalistische Profitwirtschaft ist das Problem. ... Konsequenter Umwelt- und Arbeitsschutz kostet keine Arbeitsplätze! Er kostet die Konzernherren ihren Maximalprofit. … Dass Menschen dabei an Krebs oder Explosion sterben, egal. Wir Kolleginnen und Kollegen wissen doch, wie wir umweltschonend produzieren können! Die Lösung der Umweltfrage erfordert heute einen gesellschaftsverändernden Kampf. Organisieren wir uns, verstärken die Solidarität und den Zusammenhalt. Streiten wir demokratisch über die gesellschaftliche Lösung der Menschheitsprobleme: Den echten Sozialismus!