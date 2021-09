Gruß aus Kanada: „Spaß gemacht, über MLPD und ihren dynamischen Charakter zu lernen“

Herzliche Grüße Genossen!

Vielen Dank für den umfassenden Überblick über die Bundestagswahl in Deutschland (die Einschätzungen der MLPD und von Gabi Fechtner auf Rote Fahne News, die Redaktion). Es ist ein Glück, dass wir heute kommunistische Literatur aus aller Welt lesen können, in vielen Sprachen, mit automatischen Sprachübersetzungsdiensten in Internetbrowsern. Das kann nur dazu dienen, die internationale Solidarität der Arbeiterklasse zu stärken.

Ich habe es genossen, die MLPD und ihren dynamischen Charakter kennenzulernen. Ich beabsichtige, Artikel aus der englischen Version der MLPD-Website und andere Artikel in deutscher Sprache, die Sie für ein internationales Publikum für wichtig halten, weiterzugeben.

Die Teilnahme von Kommunisten an Wahlen kann in der bürgerlichen Gesellschaft schwierig sein. Jüngste Beispiele geben jedoch Hoffnung: der kommunistische Wahlsieg in Graz, Österreich, und Ihre zum Nachdenken anregende Kandidatur der MLPD-Baronin. Auch die mutige Stiftung einer Lenin-Statue an der Parteizentrale der MLPD war eine deutliche Absage an den Antikommunismus, der von den Genossen in aller Welt gefeiert wird. Solche Beispiele durchbrechen die ideologischen Festungsmauern des Klassenfeindes und bringen die Menschen auf "undenkbare" Gedanken. Sie wecken das Interesse der Arbeiter und schrecken die Plutokraten auf. Sie sind Zeichen einer positiven Entwicklung, eines Ausbruchs aus der herrschenden Ideologie, die, wie die MLPD feststellt, das Denken der Massen mit einer kleinbürgerlichen Sichtweise prägt. Vielleicht sind die Zeichen auch ein Vorbote größerer Entwicklungen in dieselbe Richtung, denn wir alle erleben in unserem Alltag die anhaltenden Krisen des kapitalistischen Verfalls, der in der Pandemie so deutlich geworden ist. Zum Glück, Genossen, gibt es eine tragfähige revolutionäre Alternative auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus. 'Eine Lösung: Sozialismus!'

Herzlichen Glückwunsch zum Wahlkampf der MLPD, zum unermüdlichen Einsatz der Partei für den Sozialismus und zu ihrem wirksamen Kampf gegen die herrschende antikommunistische Ideologie.

Hochachtungsvoll, Vince Bowler, Alberta, Kanada.