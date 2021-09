Heute Safe Abortion Day

Die Frauen von Courage schreiben:

Der § 218 wurde kurz nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871/72 ins Strafgesetzbuch aufgenommen und mit einer Strafe von bis zu fünfJahren Zuchthaus belegt. Mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus hatte jede und jeder zu rechnen, der für die Unterstützung Geld nahm.

Den § 219 haben wir den Faschisten zu verdanken.

Seither gibt es erbitterten Widerstand gegen diesen staatlichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche durchführen und darüber informieren, werden nach dem § 219 verfolgt. Diesen haben wir den Faschisten zu verdanken. Er wurde in der Nazizeit 1934 eingeführt und verbietet die „Werbung“ für Abtreibung.

Abtreibungsverbot trifft immer die armen und mittellosen Frauen!

Wir kämpfen weltweit für legale und sichere Abtreibung. Erfolgreich haben die argentinischen Frauen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbruch bis zur 14. Woche auf Kosten des Gesundheitssystems durchgesetzt. Die polnischen Frauen kämpfen weiterhin mutig gegen das Verbot von Abtreibung.

Frauenrechte werden in Texas buchstäblich um 50 Jahre zurückgedreht

Das neue „Herzschlaggesetz“ in Texas verbietet Abtreibung buchstäblich ab dem ersten Herzschlag, also ungefähr ab der 6. Woche und macht Abtreibung damit so gut wie unmöglich. Damit hat Texas die Uhr der Frauenrechte buchstäblich um 50 Jahre zurückgedreht, laut es Alexis McGill Johnson, die Chefin von „Planned Parenthood“.