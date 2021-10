Rechtsentwicklung mit grüner Regierungsbeteiligung

Seit dem 7. Januar 2020 wird Österreich von der "Bundesregierung Kurz II", einer Koalitionsregierung aus ÖVP und Grünen, regiert. Bundeskanzler Sebastian Kurz musste zuvor wegen der Ibiza-Affäre seinen Hut nehmen, kandidierte 2019 wieder und wurde Regierungschef.

Dass sich die Grünen in der Koalition mit der reaktionären ÖVP so unwohl fühlen, stimmt nicht ganz. Für die Regierungsbeteiligung sind die Grünen so ziemlich zu allem bereit. So antworten sie dem Kanzler auf seine Ansage, dass es einen Abschiebestopp nach Afghanistan mit ihm nicht geben werde: "Den hat doch so auch niemand gefordert".

Die österreichische Regierung verfolgt eine faktische Abschaffung des Asylrechtes, entsprechend dem sogenannten ‚dänischen Weg‘, Asylsuchende gar nicht erst ins Land zu lassen. Kurz lehnt die Aufnahme von flüchtlingen aus Afghanistan inzwischen ganz ab.