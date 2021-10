Khartum: Tausende protestieren gegen Militär

Die Lebenserwartung hat im Zuge der Corona-Pandemie in vielen Ländern so stark abgenommen wie zuletzt in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Für ihre Studie untersuchte ein Team des Leverhulme Centre for Demographic Science an der Universität Oxford Mortalitätsdaten aus 29 Ländern, darunter neben Deutschland viele andere europäische Staaten und die USA. Ergebnis: In 22 der 29 Länder habe die Lebenserwartung 2020 im Vergleich zu 2019 um mindestens ein halbes Jahr abgenommen. „In westeuropäischen Ländern wie Spanien, England und Wales, Italien oder Belgien wurde ein solcher Rückgang der Lebenserwartung in nur einem Jahr zuletzt während des Zweiten Weltkriegs beobachtet", wird Studienautor Dr José Manuel Aburto in einer Mitteilung aus Anlass der Publikation zitiert