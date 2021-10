Massenhafte Evakuierungen, zerstörte Häuser und Existenzen, giftige Gase

In den Medien kursieren Filme über die Lavaflüsse, die mit ihrer 1000 Grad heißen Masse Häuser niederwalzen. Besonders betroffen ist der Ort Todoque. Rote Fahne News berichtete am 29. September bereits über die Zerstörung von Bananenplantagen. Die Prognose von Vulkanologen, es handle sich um eine „sanfte Ausbruchsform“, wurde von der Natur überrollt.

Nach zehn Tagen, am 29. September, erreichte der Lavastrom die Westküste zwischen den belebten Ferienorten Puerto Naos und Tazacorte. Am 30. September reichte die Lavamasse bereits 700 Meter in das Meer hinaus und bedeckte einen bis zu 24 Meter hohen Bereich des Meeresbodens. Durch die Verbindung von Lava mit dem Salzwasser im Atlantik bilden sich giftige Gase, insbesondere Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff.

Bis zum 29. September erstörte der Lavafluss nach Angaben des Internet-Portals „La Palma 24“ 724 Gebäude zwischen der Cumbre Vieja und der Westküste. Mindestens 5.500 Einwohner (die Insel hat 82.000 Einwohner) und 500 Feriengäste mussten evakuiert werden. Puerto Naos ist durch die Zerstörung der Zufahrtsstraßen vom Landweg abgeschnitten.

Die Auswirkungen auf die Existenzen der Betroffenen sind noch nicht absehbar. Die Aschewolke stieg auf etwa 3.500 Meter Höhe. Der Flughafen der Insel, an der Ostküste gelegen, musste zeitweise geschlossen werden. Teilweise läuft die Evakuierung über die einzige Fährverbindung auf die Nachbarinsel Teneriffa. Es besteht eine generelle Reisewarnung.

Die für Industrie, Handel, Wirtschaft und Tourismus zuständige sozialdemokratische Ministerin Reyes Maroto verkündete am 20. September im Radio: Von dem „wunderbaren Naturspektakel“, welches La Palma beschert worden sei, könnten „zahlreiche Touristen profitieren“! Nach Protesten der Palmeros musste sie rasch zurückrudern.