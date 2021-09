MLPD und REBELL gehen gestärkt aus dem offensiven Wahlkampf hervor

Halle an der Saale: Schöne und lockere Atmosphäre

Eine schöne und lockere Atmosphäre, dass lobten die 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wahlparty der Wählerinitiative Adrian Mauson in Halle.

Dazu gehörten, wie es bei uns Tradition ist, eine kurze, knackige Rede durch den Vertreter der MLPD Halle, den Straßenbahnfahrer Frank Oettler. Er endete mit den Worten: "Während die bürgerlichen Politiker sich nun die nächsten Wochen und Monate um die hochbezahlten Posten im Bundestag balgen werden und wir sie maximal nur noch im Fernsehen zu Gesicht bekommen, wird die MLPD auch weiterhin vor Ort sein und helfen, den gemeinsamen Kampf für eine befreite Gesellschaft, für den Sozialismus zu führen."

Die MLPD und ihr Jugendverband konnten sich mitgliedermäßig stärken. Und nach den vorläufigen Wahlergebnissen bekamen wir in Heide-Nord im Wahllokal des Straßenbahnfahrers Frank Oettler 1,5 Prozent der Stimmen für die MLPD und in seinem gesamten Stadtviertel 0,9 Prozent der Stimmen für die MLPD. Das wären die besten Ergebnisse in ganz Halle nach den derzeit vorliegenden Ergebnissen der Auszählung.

Im gesamten Wahlkreis Halle liegen wir derzeit bei 0,3 Prozent für den Direktkandidaten und 0,1 Prozent für die MLPD. Dort, wo wir eine gute Kleinarbeit gemacht haben und unsere Kandidaten gut unter den Massen verankert sind, haben wir die besten Ergebnisse erzielen können. Ganz lecker und hübsch waren das selbstorganisierte Büfett und die kurdischen Tänze, die gemeinsam mit unseren Kindern genossen wurden. Die größten Highlights aber waren die musikalischen Einlagen eines kurdischen Genossen und die Zustimmungserklärung der Eltern für die Mitgliedschaft für zwei neue Mitglieder unserer Kinderorganisation ROTFÜCHSE.

Gera / Jena Wählerinitiativen feierten zusammen

Die Wählerinitiativen der Internationalistischen Liste / MLPD für Dieter Ilius und Anatole Braungart feierten gemeinsam im Restaurant „Downtown“ in der Friedrich-Engels-Str. in Gera.

Wir waren fast 30 Personen, Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Es herrschte eine optimistische Stimmung. Nach der Begrüßung und einem kurzen einleitenden Beitrag, schauten wir uns das Video über Eindrücke des Bundestagswahlkampfes der Internationalistischen Liste / MLPD an. Danach schauten wir ein fünfminütiges Video über die Antikriegstags-Demonstration in Gera zur Solidarität mit dem Kampf des afghanischen Volkes für nationale und soziale Befreiung an.

Wir freuten uns über die Teilnahme einer Reihe von afghanischen Freunden, darunter eine Reihe von Jugendlichen, und über musikalische Beiträge. Wir feierten besonders den Erfolg von Anatole bei seinem Arbeitsgerichtsprozess gegen seine fristlose Kündigung. Unübersehbar hat sich die gesellschaftliche Rolle der MLPD in Ostthüringen gestärkt. Das Desaster der Linkspartei im Bund und in Thüringen wurde als ein Ergebnis ihrer opportunistischen Anpassung an den Kapitalismus bewertet.

Berlin Fulminanten Wahlkampf gefeiert

Mit toller Lifemusik stieg gestern in Berlin die Wahlparty. Die 80 Besucher feierten mit Freunden aus Palästina, dem Iran, aus Nigeria, Polen und natürlich den Kandidatinnen und Kandidaten einen fulminanten Wahlkampf der MLPD.



Viel Gelächter gab es über die Peinlichkeit der Organisation der Wahl durch die Berliner Wahlbehörden, weil Wahlzettel schon morgens ausgingen, Wahlzettel vertauscht wurden oder in Berlin-Spandau der Wahlleiter erst gar nicht erschien.



Der ganze Stolz der Teilnehmer für unsere Offensive kam auch in dem großen Bedürfnis zum Ausdruck, die vielen Wahlsplitter am offenen Mikrofon zu erzählen. Das tolle Büffet mit Gegrilltem trug zur guten Stimmung bei. Mit südamerikanischen Klängen ging die Wahlfete zu Ende.

Lübeck: Weniger Stimmen, aber weit mehr Zuwendung fortschrittlicher Menschen zur MLPD

Mit einem leckeren Buffet eröffneten wir unsere Wahlfete, zu der 15 Wahlkämpferinnen und -kämpfer zusammengekommen waren. In unserer Wählerinitiative hatte sich eine neue Songgruppe gebildet, die mit kämpferischen und zukunftsweisenden Liedern zu einer fröhlichen Stimmung beitrug.



Wir verfolgten auch kurz die Nachrichten über die Hochrechnungen, die uns nicht überraschten. Reichlich enttäuscht über das schlechte Abschneiden der Linkspartei war ein Mitglied unserer Initiative, der sie in Hoffnung auf eine rot-grün-rote Regierung mit seiner Zweitstimme gewählt hatte. Es zeichnete sich im Laufe des Abends ab, dass wir in Lübeck angesichts einer weitgehenden Totschweigepolitik in den bürgerlichen Medien und einer Verdoppelung von Direktkandidaten erheblich weniger Stimmen erhalten als 2017.



Unser Direktkandidat hob in seiner Ansprache hervor, welche Zuwendung wir während des Wahlkampfes von einzelnen erhielten und dass insbesondere weit mehr Jugendliche als früher den Kontakt zu uns suchen.

Einen jungen Mann, der heute zum ersten Mal zu einem unserer Treffen kam, hatte die überzeugende und authentische Rede von Lüder Möller im Kandidatencheck des NDR beeindruckt. Eine Genossin berichtete von einem Bekannten, der eigeninitiativ Plakate u. a. von uns reparierte. Ein anderer berichtete von einer überzeugten Christin, die die Aussage von Marx: „Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein“ als wahr für sich entdeckt hat. Sie will am Lesekreis zum Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ teilnehmen.



Wir haben schon neue Mitglieder in die MLPD aufgenommen und werden in den nächsten Wochen bei Hausbesuchen weitere gewinnen. Darauf freuen wir uns.