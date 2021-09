Das ist keine Aufwertung der Pflegeberufe!

Nein zur Pflegekammer in NRW! Demo am Samstag in Herne

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Derzeit bekommen in NRW alle in der Pflege Post. Post von der sich in Zukunft gründenden Pflegekammer NRW. Ihr werdet dort unter Androhung von Repressionen aufgefordert, euch zu registrieren. Das ist eine Zwangsmitgliedschaft in einer Pflegekammer und diese ist politisch - besonders von der CDU - gewollt. Um diesen Vorgang zu vollenden, hat das Bundesland NRW den Datenschutz für alle Pflegefachpersonen fünf Jahre lang ausgesetzt, um die Datensätze der zu registrierenden Pflegefachpersonen zu erhalten.

Betriebsgruppe der MLPD am Sana-Klinikum Duisburg