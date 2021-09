Proteste gegen neues Landgesetz

Gestern und heute jährt sich das Massaker von Babyn Jar zum 80. Mal. Am 29. und 30. September 1941 hatten faschistische Einsatzgruppen der SS in einer Schlucht nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew in weniger als 36 Stunden mehr als 33.000 Juden erschossen. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten in der Geschichte und zeigt, wozu der Faschismus fähig ist. Keinen Fußbreit den Faschisten!