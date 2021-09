Streik in sieben Uni-Kliniken

Wie die Initiative Langendreer/Werne gegen Nazis mitteilt, sind am Samstag, 18. September, nachts um 1 Uhr an der Oberstraße in Langendreer ein Wohnmobil und ein Motorrad in Brand gesetzt worden. Für diese Brandstiftung ist kein sonstiger Grund erkennbar – als einziges Motiv kann daher nur in Betracht gezogen werden, dass hier Brandsätze gelegt wurden, weil an den beiden Fahrzeugen Antifa-Aufkleber angebracht waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Bereits vor zehn Jahren hatten Anhänger der faschistischen NPD den Stadtteil terrorisiert.