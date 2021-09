ver.di ruft alle Commerzbank-Betriebe in NRW zum Warnstreik auf

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der private Arbeitgeberverband (AGV) liegen mit ihren Vorstellungen nach drei Verhandlungsrunden noch weit auseinander. Keinerlei Annäherung gab es bei den ver.di-Forderungen zu mobiler Arbeit. Auf die von ver.di geforderten 4,5 Prozent Gehaltserhöhung reagierte der AGV mit einem Angebot, das ver.di als absolut unzureichend zurückweist. ...

Die Bankarbeitgeber bringen neun sogenannte Leermonate ins Spiel. Erst ab April 2022 sollen die Gehälter in drei Stufen um einmal 1,2 Prozent und zweimal um je 1 Prozent bis April 2024 (36 Monate Laufzeit) angehoben werden. Vor dem Hintergrund der derzeitigen und künftig zu erwartenden Inflationsraten geht ver.di davon aus, dass dies zu einem Reallohnverlust von ca. 5 Prozent führen würde.

Die Gewerkschaft ruft daher die Beschäftigten der Commerzbank-Betriebe in NRW zu einem ganztägigen Warnstreik am Freitag, dem 1. Oktober 2021 auf. Aufgerufen sind Beschäftigte der Betriebe Dortmund (Westfalen), Essen (Ruhrgebiet), Düsseldorf, Köln und Bielefeld, inklusive aller angeschlossenen Filialen und internen Abteilungen. Eine zentrale Streikversammlung für NRW findet pandemiebedingt am Freitagmorgen in digitaler Form statt.

ver.di fordert für das private Bankgewerbe eine Erhöhung der Gehälter um 4,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einer sozialen Komponente über 150 Euro sowie ein Wahlrecht zwischen Gehalt und Freizeit und Regelungen zur mobilen Arbeit. Die Gewerkschaft fordert außerdem, dass die Beschäftigten einen Anspruch darauf haben sollen, bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil zu arbeiten. Dafür sollen sie einen Anspruch auf eine Erstausstattungspauschale in Höhe von 1500 Euro erhalten.