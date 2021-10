Wer das Vergnügen hatte, die Kölner Band Gehörwäsche im Rahmen ihrer kurzen Straßentour am 25. September auf den Abschlusskundgebungen der Internationalistischen Liste / MLPD in Nordrhein-Westfalen erleben zu können, wird sich jetzt über eine Zugabe freuen. Das auf dieser Tour als Gig-Abschluss gespielte Lied "We will not go down" - ein Cover des Michael-Heart-Songs - hier in einer Corona-Pandemie-bedingten Session vom Ende letzten Jahres . Viel Vergnügen