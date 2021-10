Zuschriften zur Wahlanalyse

Hier der Link zum Artikel.

"Vielen Dank für Eure Wahlanalyse. In der Hauptseite kann ich zustimmen", schreibt ein Leser aus Albstadt. "Allerdings fehlt bei den Gründen für das schwache Stimmenergebnis der MLPD ein wesentlicher und vor allem neuer Aspekt: Die große weltanschauliche Verwirrung, insbesondere durch die 'Querfront'-Ideologie. Die Partei 'Die Basis', die aus der Querdenker-Bewegung hervorging, erzielte aus dem Stand 1,6 und 1,4% der Erst- und Zweitstimmen-und das ohne größere mediale Aufwertung. Ich mache jede Wette, dass sie der MLPD einen beträchtlichen Teil der Stimmen abgeluchst hat. Die Logik 'Hauptsache gegen die Regierung, egal ob von rechts oder links' hat einen bestimmten Masseneinfluss auch unter vermeintlich fortschrittlichen Menschen. Die 'Basis', die in ihrem Erscheinungsbild völlig harmlos daherkommt und sich scheinheilig von Rechts abgrenzt, hat sich das zunutze gemacht. Wer von Querdenker- und Corona-verharmlosenden Argumenten beeinflusst ist, wird ersteinmal nicht (mehr) MLPD wählen. Diese hat völlig zu Recht eine klare Position für konsequenten Gesundheitsschutz. Ich hörte dann manchmal sogar von Leuten: 'Ihr von der MLPD fallt ja auch auf die Regierung rein'. Die Schlussfolgerung kann nur sein, den weltanschaulichen Kampf zu verstärken!"

Ein Leser aus Berlin schreibt am 27. September: "Treffende Einschätzung, soweit ich sehen kann, habe seit heute Morgen drauf gewartet. Zur AfD fehlen mir qualifizierende Aussagen zur Rechtsentwicklung unter den Massen. So hat die AfD in Berlin die Hälfte der Stimmen verloren, wurde aber in Thüringen und Sachsen stärkste Partei. Beste Grüße."