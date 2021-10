Zwei Solidaritätserklärungen und ein "Save the Date"

1. Studentenpolitischer Ratschlag am 20. November 2021 in Göttingen

selbstorganisiert, selbstfinanziert, antifaschistisch, überparteilich, weltanschaulich offen

Solidarität mit dem Kampf der Opelaner in Eisenach

Unter dem Vorwand, es fehle an Aufträgen, schickte der Opel-Konzern in Eisenach seine Arbeiter in dreimonatige Kurzarbeit. Dabei werden erste Teile bereits nach Frankreich transportiert. Dort sollen dieselben Automodelle gebaut werden. Den Opelanern in Eisenach droht die Werksschließung! Wir protestieren dagegen und solidarisieren uns uneingeschränkt mit allen Arbeiterinnen und Arbeitern bei Opel und in der Region. Gegen die Werksschließung! Kampf um jeden Arbeitsplatz! Wir machen das besonders unter Studierenden, Jugendlichen und Hochschulangestellten bekannt und organisieren die Solidarität.

Solidarität mit griechischen Schülern für Corona-Gesundheitsschutz

Wir solidarisieren uns mit dem Kampf der Schülerinnen und Schüler in Griechenland für einen Unterricht mit wirksamem Corona-Gesundheitsschutz. Rebellion ist gerechtfertigt! Wir machen eure Forderungen und Aktivitäten in Deutschland bekannt. Wir senden euch solidarische Grüße zu eurem landesweiten Aktionstag am 17. Oktober. Das wird euer Tag!