Eisenach

„Alle Belegschaften zusammen! - Weg mit dem Horrorkatalog von Opel!“

Am Dienstag ist im Eisenacher Opel-Werk das letzte Auto vom Band gelaufen. Die neusten Pläne von Stellantis, die Werke Eisenach und Rüsselsheim in eigene Gesellschaften auszugliedern, aber auch die monatelange Kurzarbeit im Werk in Aspern / Österreich und die Pläne zur Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich in Bochum zeigen, dass hier die ganze Konzernbelegschaft angegriffen wird. Deshalb ist ein konzernweiter Kampf notwendig. Um so bedeutender ist die Ankündigung der Kollegen aus Sochaux, am IG-Metall-Aktionstag am 29. Oktober in Eisenach teilzunehmen.

Pressemitteilung des Solidaritätskreises „Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz bei Opel Eisenach und den Zulieferern“