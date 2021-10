„Bild“ kassiert 29 Prozent aller Rügen des Deutschen Presserats

Am Dienstag traten rund 1400 Arbeiter in den vier Kellogg-Fabriken in den USA in den Streik. Der Corn-Flakes-Hersteller produziert in vier US-Bundesstaaten. In der Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft BCTGM und Kelloggs-Management geht um Lohn und Krankenversicherung, Arbeitsbedingungen und Auslagerungen der Produktion nach Mexiko. In den USA streiken derzeit in verschiedenen Branchen rund 8000 Menschen, davon die Hälfte im Gesundheitssektor.