Bosch-Beschäftigte: Werk erhalten, Produktion umstellen

Nun wurde im Juli verkündet, aufgrund der Umstellung auf Elektromobilität sei unser Standort wirtschaftlich nicht mehr rentabel. Deswegen soll das Werk nun geschlossen werden. Durch die wiederholten Aussagen über die Notwendigkeit von Elektromobilität für die Bekämpfung des Klimawandels (der Übergang in eine globale Klimakrise als Teil des Übergangs in eine globale Umweltkatastrophe ist, Anm. d. Red.) und die nun hinzugekommene Äußerung, unser Werk sei vom Wandel in der Automobilindustrie „unmittelbar betroffen“, wird versucht, es so darzustellen, als sei die Schließung unseres Werks für den Klimaschutz nötig.

Wir wehren uns gegen diesen Versuch, unser Werk unter dem Deckmantel des Klimaschutzes zu schließen, und fordern den Erhalt unseres Standortes und die Umstellung auf eine klimafreundliche Produktion.

Der Versuch, unser Werk nach Nürnberg, Tschechien oder Brasilien zu verlagern, hat nur einen Grund: Man verspricht sich davon größere Profite. Dieser Wunsch und nicht der Klimaschutz steht hinter der Schließung.

Wir haben seit zwölf Jahren auf Teile unseres Lohns und unseres Weihnachtsgeldes verzichtet - für das Versprechen, auch in Zukunft hier arbeiten zu können. Dieses Versprechen will Bosch nun brechen. Das werden wir nicht hinnehmen.

Es gibt eine große Palette an Produkten, die hier im Werk hergestellt werden könnten und die für eine klimafreundliche Zukunft nützlich wären. In den letzten Jahren haben wir immer wieder Vorschläge für eine Transformation der Produktion hin zu klimafreundlichen Produkten unterbreitet. Diese wurden von Seiten der Geschäftsführung stets abgeblockt.

Wir fordern hiermit den Erhalt des Werkes und eine Umstellung der Produktion hin zu klimafreundlichen Produkten. Durch den jahrelangen Verzicht auf Teile unseres Gehaltes und die oft jahrzehntelange Arbeit im Betrieb haben wir ein Anrecht auf dieses Werk erhalten. Wir fordern hiermit Bosch auf, das Werk zu erhalten und uns die Möglichkeit zu geben, die Produktion umzustellen.