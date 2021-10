Berlin

Charité und Vivantes: Über 30 Tage unbefristet im Streik

Die Kolleginnen und Kollegen rufen die Berliner Bevölkerung auf: Macht mit bei unserer Demonstration am Samstag, 9. Oktober, um 12 Uhr, Hermannplatz in Berlin, für die uneingeschränkte Anerkennung unserer Streikforderungen nach klar definierten Arbeitsbedingungen mit Mindestbesetzungen und Entlastung und „TvöD“ für alle an der Spree durch den sogenannten Rot-Rot-Grünen Senat in den beiden landeseigenen Konzernen Charité und Vivantes.

