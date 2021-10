Erste Internationale Messe von People to People am 9. Oktober

Kunsthandwerk aus verschiedenen Ländern wie Peru, Togo, Südafrika, Nepal, Tunesien, Kamerun, Frankreich, Mexiko, Palästina, Kenia, Gemälde aus der Dominikanischen Republik, Kaffee aus Kolumbien, qualitativ hochwertige Weine und Spirituosen von deutschen Winzern mit Beratung durch den Winzer Eckhard Höbel aus Mommenheim, Öl von Lesbos / Griechenland, die Vorstellung interessanter Bücher und die Präsentation aktueller Gruppen- und Individualreisen für 2022 – all das bietet die Internationale Messe von People to People am 9. Oktober 2021 im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a in Gelsenkirchen Horst. Beginn ist um 10 Uhr, Ende 17 Uhr.

Einige unserer internationalen Handels- und Reisepartner können Sie hier persönlich kennenlernen. Zeitgleich findet um die Horster Mitte herum der beliebte Flohmarkt statt.

Beides findet unter Beachtung der Corona-Schutzbedingungen statt.

Hier gibt es den Flyer zum Event