Flohmarkt am 9. Oktober 2021

Am schönsten sind die „echten“ Trödelmärkte. Die Horster Mitte in Gelsenkirchen hat am 9. Oktober, von 10 Uhr bis 17 Uhr, noch eine Möglichkeit geschaffen, Altes und Gutes zu kaufen oder auch loszuwerden.

Unsere Wählerinitiative „Bärbel Kersken“ beschloss, gemeinsam am Samstag dort einen Stand auf die Beine zu stellen. Für unsere Flugblätter müssen wir noch Geld einnehmen. Achtung: Wir haben drei Fahrräder dabei!

Es gibt noch wenige freie Standplätze. Anmeldungen mit gewünschter Meterzahl bitte an Nicole Schipani, info@schacht3.info. Gebühr pro Meter Stand: 5 Euro, Kinder: 2 Euro.

Der Flohmarklt findet selbstverständlich unter Corona-Schutzmaßnahmen statt.

Hier gibt es den Flyer zum Flohmarkt und zur gleichzeitig stattfindenden Kunsthandwerkmesse von People to People, die im Kultursaal Horster Mitte stattfindet