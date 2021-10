Gelsenkirchen: Der Kultursaal wird zur Messehalle - auch Marx ist dabei

Der Kultursaal wurde - im wahrsten Sinne des Wortes - zur Messehalle: Händler von vier Kontinenten boten ihr Kunsthandwerk und Informationen über ihre Länder an. Politische Organisationen aus Ländern wie Frankreich, Tunesien etc. präsentierten ihre politische Arbeit und bei der Agentur People to People konnten Reisen in diese Länder gebucht werden – Internationalismus pur!

Punkt 10 Uhr eröffneten Carsten Zimmer und Besrina Rustia von People to People die Messe. Schon bei der Vorstellung wurde deutlich, dass wirklich fast die ganze Welt vertreten war: Kaffee, Süßigkeiten und vieles mehr aus Kolumbien; Kunsthandwerk aus der Ukraine; Lebensmittel, Gewürze und Kunsthandwerk aus Tunesien; Kenia mit Kunst und Weinen; Nepal mit Schals, Mützen, Tee etc.; Kaffee und Kunsthandwerk aus Kamerun; Kunst und Lebenskultur aus Togo und Marokko; schöne Stoffe aus Kenia; ein palästinensischer Künstler stellte seine Kunst vor; Weine und Kunsthandwerk aus Südafrika – insgesamt 25 Stände füllten, selbstverständlich unter Corona-Schutzmaßnahmen, den Kultursaal. Apropos Corona: Wer noch nicht geimpft war, konnte das an diesem Tag nachholen: Die Arztpraxis „inne Mitte“ von Günter Wagner bot diesen Service für die Besucherinnen und Besucher exklusiv an.

Weiter war der Musikversand Jump up aus Bremen mit seinem Angebot vor Ort. Weinkultur vom Weingut Schmidt und Höbel war vertreten. Künstler aus Gelsenkirchen, wie Karin Fuchs, waren genauso vor Ort wie der Krefelder Fotograf Heiko Grupp. Dominik Golenia aus Eisenach stellte seine Holz- und Lederwaren vor. Susann Jasenksi aus Bottrop präsentierte viele handgenähte und handgebastelte Kunst. Außerdem war natürlich auch People to People selber mit einem Stand vor Ort, ebenso wie die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International e. V. Wie Carsten Zimmer sagte: „Eine kleine Reise um die Welt, die ihr hier erleben könnt.“

Eine besondere Überraschung wartete auf die zahlreich anwesenden Besucherinnen und Besucher: Der Karlsruher Künstler Rainer Günther, der die Karl-Marx-Statue erschafft, welche zukünftig neben der Lenin-Statue vor der Horster Mitte stehen wird, präsentierte exklusiv Kopf und Büste der Statue zwischen den Ständen. Während des Tages gab es immer wieder eifrige Gespräche zwischen dem Künstler und begeisterten Besuchern.