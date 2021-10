Halle an der Saale

Internationalistische Liste / MLPD auf der Straße - anlässlich des antifaschistischen Gedenkens

Während der amtierende Oberbürgermeister von Halle an der Saale, Egbert Geier, anlässlich des zweiten Jahrestags der faschistischen Attacke von Halle, der sich am gestrigen 9. Oktober jährte, sagte, Antisemitismus und Rassismus habe in unserer Stadt keinen Platz, hatte das Oberwaltungsgericht bereits der Klage des Neonazis Sven Liebich gegen die Versammlungsbehörde der Polizei stattgegeben, und ihm und seinen paar Hanseln gleich zwei Demos in unserer Stadt erlaubt. Was für ein Widerspruch.

Korrespondenz