„Jetzt erst recht – Zusammen Lützerath retten"

Der Bauer Eckardt Heukamp kämpft einen juristischen Kampf um den Erhalt seines Hofes in Lützerath. In Lützerath wird sich in diesem Herbst entscheiden, in welche Richtung die Politik geht. "Weiter so" im Sinne eines Konzerns ohne Skrupel oder endlich in Richtung konsequenter Klimaschutz, schneller Kohleausstieg, wirkliche Energiewende.

Senden wir aus Lützerath und aus den anderen Dörfern am Tagebau Garzweiler ein sicht- und hörbares Zeichen nach Berlin an die Verhandlungstische und an den neuen Ministerpräsidenten in Düsseldorf: Alle Dörfer müssen bleiben!

Sonntag, 10. Oktober, Jubiläum - 90 Monate Wald- und Dorfspaziergänge. Heute wird es unübersehbar und richtig groß, ADB, Eva und Michael und viele andere laden ein, rufen Euch / Sie zur Hilfe. Gemeinsam retten wir die Dörfer, gemeinsam stoppen wir die Bagger, gemeinsam unterstützen wir Eckardt Heukamp! Treffpunkt: 11.30 Uhr, Mahnwache Lützerath, Start: 12 Uhr, Spaziergang in und um Lützerath, an den Orten der Zerstörung… .

Fünf Spaziergänge im Oktober, Treffpunkt: Immer 11.30 Uhr, 12 Uhr: Start, genaue Treffpunkte werden kurzfristig bekannt gegeben.

