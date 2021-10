Korruption: Rücktrittsforderungen gegen Kanzler Sebastian Kurz

Zum wiederholten Male steht Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz im Zentrum von Ermittlungen wegen Korruption. Kurz und sein Wahlkampfteam sollen während der Wahl unter anderem eine positive Berichterstattung erkauft haben. Deshalb rückten am Mittwoch Fahnder an und sicherten Materialien im Kanzleramt, in der Zentrale von Kurz' Partei ÖVP, im Finanzministerium so wie in einem Medienhaus. Während die Opposition nun fordert, das Kurz endlich zurücktreten solle, erklärt er selber, dass es überhaupt kein Indiz dafür gebe, dass er persönlich in diese Vorgänge verwickelt sei. Die Vorwürfe würden sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums richten, so der Wendehals Kurz.