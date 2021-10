Landesweit Proteste gegen Modi

Erneut ist eine faschistische, schwer bewaffnete Gruppierung aus dem Umfeld der Bundeswehr aufgeflogen. Bei einer Razzia Anfang September, die in Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen stattfand, ist eine neunköpfige faschistische "Wehrsportgruppe", die durch die Bank weg aus Bundeswehrreservisten besteht, ausgehoben worden. Die Gruppe, die unter Führung eines Oberstleutnants der Reserve aus Niedersachsen stand, bereitete sich laut Medienberichten auf den „Tag X“ - also auf eine gewaltsame faschistische Machtübernahme - vor. Aufgefallen waren die Faschisten, weil ein Mitglied der Gruppe aus Detmold SS-Runen und Hakenkreuze geordert und in einem Paket an sich hatte schicken lassen. Das Paket fiel dem Zoll auf. Im Rahmen der Razzia fielen den Fahndern 250 Waffen, Waffenteile und Munition in die Hände. Keinen Fußbreit den Faschisten! Verbot aller faschistischer Organisationen und ihrer Propaganda!