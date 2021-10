Österreich

Lügen haben „Kurze“ Beine

Lügen haben ‚Kurze‘ Beine“, so stand es am 7.Oktober auf einem Schild eines von Tausenden Demonstrierenden vor der Zentrale der ÖVP in Wien. In der Öffentlichkeit stieg der Druck: Passanten in Wien sagten: „Also ich wäre schon grundsätzlich für einen Rücktritt“; „Wenn das alles stimmt und man es erhärten kann, dann soll er natürlich zurücktreten“; „Wir waren schon einmal da, beim Herrn Strache … und es kommen laufend Sachen, die ihn betreffen, auch wenn er es abstreitet. Nein so eine Politik darf man wirklich nicht haben…“.¹

Von bs