Antifaschismus

„Ruhrnachrichten“ berichten über faschistischen Brandanschlag auf Wahlplakate in Dortmund

Die „Ruhrnachrichten“ haben in ihrer Online-Ausgabe vom gestrigen 4. Oktober über die faschistischen Brandanschläge auf 16 Plakate der Internationalistischen Liste / MLPD in der Nacht auf Montag 27. September, in Dortmund-Jungferntal berichtet.

Von Rote Fahne Redaktion