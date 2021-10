Solidarische Grüße zum Generalstreik der Basisgewerkschaften am 11. Oktober

Das kommt ausschließlich den herrschenden Klassen und internationalen Spekulanten zugute, die in erster Linie für die Wirtschaftskrise und die gesundheitliche und soziale Katastrophe verantwortlich sind, die wir in diesen anderthalb Jahren der Pandemie erlebt haben. Diese Offensive von Regierungen und Bossen geht einher mit einer unerträglichen Eskalation der Repression gegen Streiks und soziale Kämpfe, die in den letzten Wochen immer wieder zu Gewalt und Angriffen gegen Arbeitnehmer und Gewerkschaftsaktivisten geführt hat.“ (aus dem Streikaufruf der Basisgewerkschaften vom 12. August 2021)

Wir unterstützen euren Generalstreik und die Streikziele. Den Arbeitenden und Arbeitslosen, eingeschlossen ihren Familien, sollen nicht nur in Italien die gesamten Krisenlasten aufgebürdet werden. Das erfordert eine entsprechende Antwort in jedem Land. Darüber hinaus ist der länderübergreifende gemeinsame Kampf dagegen herausgefordert, innerhalb der Europäischen Union und weltweit.

Die Wirkung der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise und der neuen internationalen Strukturkrise auf der Grundlage des Übergangs zu Elektromobilität und Digitalisierung wurde durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zudem verschärft. Wir, als Internationale Automobilarbeiterkoordination, setzen uns für die Stärkung der kämpferischen internationalen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung ein. Insbesondere arbeiten wir an der Zusammenarbeit der kämpferischen Automobilbelegschaften einschließlich der Automobilzulieferer. Dort werden wir weltweit euren Kampf bekannt machen und die Solidarität mit eurem Generalstreik organisieren.

Wir wünschen euch eine gute Mobilisierung, breite Beteiligung und viel Erfolg beim Generalstreik am 11. Oktober. Wir stehen an eurer Seite! Für die Zukunft halten wir es für wichtig, einen noch engeren Austausch und Zusammenarbeit zu entwickeln.

Für die Stärkung der internationalen Arbeiter- und Gewerkschaftseinheit!

Hoch die Internationale Solidarität!