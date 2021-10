Solidarität mit den Eisenacher Opelanern

Aus Bochum wird geschrieben: „Am 5. September hatten wir zu zweit an der Ruhr-Uni Bochum einen Einsatz. Wir verteilten 60 Kollegenzeitungen von Opelanern - den "Blitz".

32 Leute unterschrieben eine Solidaritätserklärung vom schon länger bestehenden Bochumer Solikreis an die Eisenacher Kollegen. ‚Solidarität mit den Eisenachern im Kampf gegen die geplante Schließung des Opelwerkes!‘ Viele fanden es wichtig, Solidarität zu organisieren und dass man um jeden Arbeitsplatz kämpfen muss. Einige hatten in den Medien von Kurzarbeit in Eisenach gehört und erfuhren erst von uns, dass die Geschäftsleitung damit die Werksschließung einleiten will. Zehn Leute nahmen die Kärtchen mit der Internet-Adresse von Rote Fahne News mit, um sich auf dem Laufenden zu halten.“

Die Esslinger Montagsdemo hat die folgende Solidaritätserklärung am 4. Oktober einstimmig verabschiedet: „Liebe Kolleginnen und Kollegen,kaum sind die Wahlzettel ausgezählt, kommen die Negativschlagzeilen über steigende Preise und Arbeitsplatzabbau. So gibt es ernst zu nehmende Indizien, dass das Eisenacher Opel-Werk auf der Abschussliste steht. Das wäre für eure ganze Region ein schwerer Schlag.

Die Opel-Konzernleitung agiert international. Und genau das müssen wir unserer Meinung nach auch tun. Alle Erfahrungen aus bisherigen Kämpfen gegen Arbeitsplatzvernichtung zeigen: Statt abzuwarten und die Initiative den Konzernleitungen zu überlassen, müssen wir die internationale Solidarität der Belegschaften organisieren. Damit kann man nicht früh genug anfangen. Denn auch Opel wird mit Sicherheit das alte Spiel versuchen, Standort gegen Standort auszuspielen.

Wir erklären euch hiermit unsere unverbrüchliche Solidarität. Falls die Opel-Belegschaft sich zu Kampfmaßnahmen entschließt, werden wir diese auch in Esslingen nach Kräften unterstützen.“

Aus Kassel kommt die folgende Solidaritätserklärung: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Montagsdemo Kassel vom 4. Oktober erklären sich solidarisch mit der Belegschaft des Eisenacher Opel-Werks und ihren Familien im Kampf um den Erhalt ihres Werkes und aller Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Nach den Wahlen kommt das Zahlen: Mit dem Überraschungscoup der Ankündigung von Kurzarbeit bis Ende Dezember 2021 und dem schnellen Beginn des Leerfahrens aller Bänder und Montagehallen seit dem 30. September ist klar, dass die Werksschließung des Werks Opel / Stellantis in Eisenach eingeleitet ist. Betroffen sind 1300 Opelaner, 700 Zulieferer und ihre Familien.

Niemand glaubt der Werksleitung, dass die Produktion zum 1. Januar wieder angefahren wird. Dagegen spricht, dass das Material nach Sochaux / Frankreich transportiert wird. Von dort kommt die Meldung, dass 650 Leiharbeiter entlassen und deren Arbeit durch Umsetzungen auf die Stammbelegschaft verteilt wird. Und nun wird der Grandland-Facelift statt in Eisenach auch in Sochaux produziert, ohne dass zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Für die einen Kurzarbeit und Entlassung, für die anderen Mehrarbeit bis zum Umfallen, so durch unbezahlte Mehrarbeit samstags!! Das ist das brutale Gesicht des Kapitalismus.

Warum behauptet Stellantis / Opel, dass die Produktion im Januar wieder angefahren wird? Ganz einfach, damit bis dahin noch Kurzarbeitergeld bezahlt wird! Und die Kollegen stillhalten - in der Hoffnung, dass alles nicht so schlimm kommt.

Wir sind solidarisch mit euch und meinen, dass der Kampf gegen die Werkschließung und für jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz verbunden werden sollte mit der Forderung nach der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Außerdem ist es notwendig, die Gewerkschaft als Kampforganisation zu stärken und für ein allseitiges, einheitliches und gesetzliches Streikrecht einzutreten, das man sich in einer so zugespitzten Situation auch einfach mal nehmen muss. Euer Kampf kann nur erfolgreich geführt werden, wenn ihr euch im ganzen Konzern länderübergreifend zusammenschließt. In diesem Sinne: Solidarische Grüße aus Kassel von der Montagsdemo!“