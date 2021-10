Studentenproteste in der Türkei

Die Studentinnen und Studenten treffen sich jeden Abend auf öffentlichen Plätzen, um gegen ihre Lebensbedingungen zu protestieren. Schon Anfang des Jahres gab es Studentenproteste an der Bogazic-Prestigeuniversität gegen den Einsatz eines Erdogan-Anhängers als Rektor; der Einsatz wurde rückgängig gemacht. Der faschistische Präsident behauptete Anfang der Woche, die Türkei sei das Land, das die meisten Betten und Wohnungen für Studenten zur Verfügung stelle. Die, die in den Parks, Gärten und auf Bänken schlafen, seien selbsternannte Studenten. Es sei nur eine Neuauflage der regierungsfeindlichen Protestierer von Gezi. Er hat auch Polizei eingesetzt.

Die Türkei hat 8 Millionen Studentinnen und Studenten, aber nur 719 000 Wohnplätze. Eine Forderung ist die Erhöhung der Studienbeihilfen. In den letzten fünf Monaten sind die Mieten in Istanbul um durchschnittlich 35 bis 40 Prozent gestiegen. In manchen Vierteln um 100 bis 150 Prozent.

Angesichts der galoppierenden Inflation ist der Hunger ständiger Begleiter vieler Menschen. Laut Gewerkschaftsschätzungen liegen die Ausgaben eines Vier-Personen-Haushaltes für Lebensmittel über dem Mindestlohn. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt offiziell bei 26%. Unter den Bedingungen der tiefen Krise wird das Leben für die Massen unerträglich.

Es sind angesichts des Terrors der faschistischen Herrschaft noch relativ wenige, die auf die Straße gehen. Aber es können, wie schon oft in der Geschichte, Vorboten kommender Erhebungen sein.