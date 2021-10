Tel Aviv: Erzieherinnen fordern bessere Arbeitsbedingungen

Am Sonntag, den 3. Oktober begannen in Israel tausende Erzieherinnen in Kindergärten mit einem unbefristeten Streik für bessere Arbeitsbedingungen. In Tel Aviv versammelten sich Tausende auf dem Rabin-Platz und forderten höhere Löhne und Verhandlungsbereitschaft der Regierung. Rund 120.000 Kinder konnten nicht in den Kindergarten. Am Streik beteiligen sich Kitas von WIZO, Na’amat, Herut Women, und Emunah, Einrichtungen der Ultra-Orthodoxen blieben geöffnet, unterstützen jedoch die Forderungen.