Bochum

„Unsere Interessen sind der Geschäftsleitung egal“

Die Geschäftsleitung wirbt in der neuesten Zeitungsausgabe der „BVV“ (BochumerVerkehrsVerein) damit, dass sie allerlei Programme durchführen will, um alles in der Firma umzustellen, angeblich auch, damit es uns allen besser geht. Sie ist immerhin so ehrlich, dass sie zugibt, dass es letztlich darum geht, mehr Profite zu machen.

Aus Kollegenzeitung „Stahlkocher“